Robert Lewandowski vs. Harry Kane. Polak dawno nie był w tak słabej formie. Anglik jest na innym poziomie niż napastnik FC Barcelony?

Robert Lewandowski wygląda coraz słabiej. Czy jeszcze się odbuduje?

Obecny sezon zaczął się dla Lewandowskiego nie najgorzej, ale biorąc, pod uwagę klasę "Lewego" oczekujemy dużo więcej. Polak na swoim koncie ma sześć bramek i cztery asysty (we wszystkich rozgrywkach), co nie jest imponującym dorobkiem. Niestety 35-latek miał pecha - w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto doznał poważnej kontuzji, przez którą musiał pauzować kilka tygodni. Na boisko wrócił dopiero podczas El Clasico, natomiast trener Xavi postanowił nie ryzykować i wpuścił go z ławki. W następnym spotkaniu z Realem Sociedad zaprezentował się tak słabo, że został zdjęty w 57. minucie.

Lewandowski wypada bardzo słabo w szczególności, kiedy porównamy go do Harry’ego Kane'a - angielskiego napastnika, który zastąpił go w Bayernie Monachium. Mistrz Niemiec wydał na 30-latka około 100 mln euro, ale inwestycja powoli się zwraca. Kane podbija Bundesligę, dlatego rekord 41 bramek w sezonie, który ustanowił Polak, jest zagrożony. Były gracz Tottenhamu we wszystkich rozgrywkach ma na koncie 17 bramek i siedem asyst w 14 meczach.

Jeśli zagłębimy się w szczegółowe statystyki przewaga Harry'ego Kane'a rośnie. Anglik wypada zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o wykańczanie akcji. Według modelu xG (oczekiwane gole), 30-latek powinien mieć prawie sześć bramek mniej. Jest jednak na tyle efektywny pod bramką rywala, że na gole zamienia nawet trudne sytuacje. Tego nie można powiedzieć o Lewandowskim, którego wartość xG jest ujemna.

Czerwony - Lewandowski, Zielony - Kane

Kane potrzebuje także o połowę mniej strzałów niż "Lewy", aby piłka wpadła do siatki. W przypadku minut potrzebnych do zdobycia bramki także możemy zauważyć dużą dysproporcję - 145 do 67 na korzyść Kane'a.

Czerwony - Lewandowski, Zielony - Kane