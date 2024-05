Marcel Lotka może zagrać w wielkim finale Ligi Mistrzów. Dla większości kibiców bramkarz Borussii Dortmund jest nieznany

Marcel Lotka może wygrać Ligę Mistrzów

Przed sezonem chyba nawet kibice Borussii Dortmund nie wierzyli, że w maju uda się awansować do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W półfinale BVB pokonało PSG , co było niemałym zaskoczeniem. Paryżanie przez 180 minut dwumeczu cały czas nacierali na bramkę, ale nie znaleźli sposobu, żeby pokonać Gregora Kobela. Borussię ratowały słupki, poprzeczki, ale przede wszystkim świetne interwencje obrońców, na czele z Matsem Hummelsem . Ekipa z Zagłębia Ruhry pokazała prawdziwą dojrzałość i tylko czekała na błędy paryskiego zespołu. W pierwszym starciu PSG straciło czujność przy długim podaniu za linię obrony do Niclasa Füllkruga , a w rewanżu udało się zaskoczyć rywala po rzucie rożnym.

W obecnym sezonie tylko jeden Polak nadal ma szansę na trofeum. Nie są to Robert Lewandowski, Piotr Zielińskim, Wojciech Szczęsny czy Jakub Kiwior, którzy przed startem sezonu mogli marzyć o "uszatym pucharze". Mowa o Marcelu Lotce, który jest rezerwowym bramkarzem Borussii Dortmund. 22-latek trafił do BVB latem 2022 roku z Herthy Berlin. Niestety na razie utalentowany golkiper nie może liczyć na występy w pierwszym zespole, dlatego gra w drużynie rezerw na trzecim poziomie rozgrywkowym. W Bundeslidze wystąpił dopiero 10 meczów, ale było to barwach stołecznego klubu jeszcze przed transferem. Niemniej jednak to także trzeci bramkarz Borussii Dortmund w Lidze Mistrzów, który w meczu półfinałowym z PSG siedział na ławce rezerwowych. Szanse na występ w finale są iluzoryczne, gdyż kontuzji musieliby doznać Kobel oraz Meyer, ale sukces Polaka zawsze cieszy.