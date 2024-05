Szymon Marciniak sędzią przedwczesnego finału Ligi Mistrzów. Polak zagwiżdże w rewanżu Real Madryt - Bayern Monachium Jacek Czaplewski

Szymon Marciniak zagwiżdże na Santiago Bernabeu PAP, Piotr Polak

W elitarnej Lidze Mistrzów ostał się jeden Polak. To sędzia Szymon Marciniak w środę rozstrzygnie kontrowersje w rewanżowym półfinale Real Madryt - Bayern Monachium. Razem z nim do Hiszpanii poleciało czterech innych rodaków, którzy będą odpowiedzialni za pracę przy linii bocznej i obsłudze systemu VAR. Wyjątek w składzie sędziowskim stanowi Słowak wyznaczony do pełnienia funkcji technicznego.