Robert Lewandowski wyróżniony przez legendarnego piłkarza. Polak w trójce najlepszych obecnie napastników świata

Robert Lewandowski w trójce najlepszych napastników świata. Wyróżnienie od legendarnego piłkarza

Kapitan reprezentacji Polski często zawodził w pierwszej części sezonu. Kibice FC Barcelony coraz częściej mówili o potrzebie zastąpienia Polaka, jednak Xavi nie przestawiał stawiać na Roberta Lewandowskiego. Hiszpański szkoleniowiec długo musiał czekać na powrót do formy Polaka, ale ten wreszcie przyszedł na początku tego roku. Od stycznia "Lewy" 8 razy trafił do bramki rywala, co jest połową jego dorobku strzeleckiego w całym sezonie.

Dobra forma Roberta Lewandowskiego została zauważona nie tylko w Hiszpanii. Ostatnio Andy Cole umieścił go w gronie trzech najlepszych napastników świata. Legenda Manchesteru United obok Polaka wymieniła również Karima Benzemę i Cristiano Ronaldo.