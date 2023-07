Ruch Chorzów miał wielkie wsparcie w Lubinie. Kibice Niebieskich zajęli na meczu z Zagłębiem cały sektor gości i część trybuny gospodarzy

Kibice Ruchu Chorzów na meczu z Zagłębiem Lubin

Przez długi czas rozłąki z ekstraklasą kibice Ruchu pojawiali się regularnie na meczach najwyższego szczebla, ale z udziałem zaprzyjaźnionej Wisły Kraków i Widzewa Łódź. To jednak nie to samo. Nie dziwi więc w ogóle, dlaczego aż tylu w niedzielę pojechało za bohaterami awansu do Lubina.

Już dwa tygodnie temu Ruch znalazł wszystkich chętnych na bilety do sektora gości. Od razu zajętych zostało więc około 1000-1100 miejsc. W zeszłym sezonie taką pulę od Miedziowych wykorzystały tylko cztery kluby: Śląsk Wrocław, Legia Warszawa, Widzew Łódź oraz Lech Poznań, któremu udostępniono także trybunę za bramką, przez co ostateczna frekwencja wyniosła 1650 osób.

Co ciekawe, dziś razem z kibicami dopingował Łukasz Janoszka (na zdjęciu poniżej). Z napastnikiem klubem nie przedłużył kontraktu.

Łukasz Janoszka razem z kibicami Ruchu Chorzów Canal+ Sport

W Ruchu chętnych na mecz w Lubinie było ponoć nawet i 2000 osób. Ostateczna liczba okazała się mniejsza; wyniosła przynajmniej 1500 osób - doniósł komentator Robert Skrzyński z Canal + Sport.