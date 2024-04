Nawet tysiąc kibiców Legii Warszawa wybiera się do Gdańska. Nie na mecz, tylko na walkę Arkadiusz Wrzosek - Artur Szpilka Jacek Czaplewski

Zapowiada się gorący maj na Wybrzeżu. W Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu odbędzie się w sobotę 11 maja gala XTB KSW 94. Podczas niej dojdzie do walki Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem, czyli czołowym kibicem Legii Warszawa, który w najlepszej federacji Polski stoczył już cztery pojedynki - wszystkie zwycięskie. Ze stolicy do Trójmiasta wybiera się go wspierać około 1000 sympatyków z Łazienkowskiej. To spore wyzwanie dla policji i organizatorów, biorąc pod uwagę stosunki legionistów z fanami Lechii czy Arki.