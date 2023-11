Ruch Chorzów - Radomiak Radom ONLINE. Debiut nowego trenera "Niebieskich". Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Ruch Chorzów - Radomiak Radom ONLINE

Ruch jest beniaminkiem i radzi sobie fatalnie. "Niebiescy" mają na koncie tylko osiem punktów i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Ekipa z Chorzowa wygrała tylko jedno spotkanie - z ŁKS-em, które odbyło się jeszcze w lipcu. Bardzo słaba dyspozycja zmusiła działaczy do zmian. Jarosław Skrobacz został zwolniony. Ruch w poprzedni poniedziałek wieczorem ogłosił, że Jan Woś został nowym trenerem Ruchu Chorzów po zwolnieniu Jarosława Skrobacza. To jego dotychczasowy asystent. Starcie z Radomiakiem będzie jego debiutem.

Jan Woś, nowy trener Ruchu: - Nie była to dla mnie łatwa decyzja. Raz, że od kilku lat byłem asystentem trenera Skrobacza, a dwa, że nasza sytuacja sportowa jest trudna. Z drugiej jednak strony nie po to decydowałem się na pracę trenera, nie po to się szkoliłem w tym kierunku, by całe życie być asystentem. Uznałem, że to może być właśnie ten moment, by podjąć takie wyzwanie. Jestem na to gotowy. Zostałem obdarzony dużym zaufaniem i wsparciem ze strony władz kubu – Seweryna, Marcina i Marka. Bierzemy się do pracy i głęboko wierzę, że zaczniemy punktować.