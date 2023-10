Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław ONLINE. Ekstraklasa wraca na Stadion Śląski. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [28.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław ONLINE. Stadion Śląski w Chorzowie ponownie areną zmagań polskich klubów w najwyższej klasie rozgrywkowej. "Niebiescy" na nowym, zastępczym obiekcie podejmą aktualnego wicelidera PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Jacka Magiery będzie dalej chciała pokazywać niesamowitą formę. Gdzie oglądać? Zapraszamy na relację LIVE na GOL24 w sobotę od godziny 20:00.

PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław ONLINE. Gdzie oglądać?

W "Kotle Czarownic" ponownie będzie gorąco od piłkarskich emocji. Stadion Śląski wraca do gry. Ruch Chorzów na legendarnym obiekcie podejmie Śląsk Wrocław, czyli aktualnego wicelidera PKO Ekstraklasy. Podopieczni Jarosława Skrobacza do tej pory swoje domowe mecze rozgrywali na stadionie Piasta Gliwice, gdyż trwają prace nad nowym stadionem chorzowskiego klubu. Tegoroczny beniaminek przez poważną awarię jednego z masztów oświetleniowych (musiał zostać zdemontowany) nie może grać na swoim, mocno już wysłużonym obiekcie przy ul. Cichej, który został oddany do użytku w 1935 roku. Od najbliższej kolejki nowym domem dla piłkarzy z Chorzowa będzie legendarny... Stadion Śląski. Podopieczni Skrobacza jednak będą stać w sobotnim starciu przed nie lada wyzwaniem. Przyjeżdża bowiem do nich drużyna, która w trwającym sezonie nie jest wręcz nie do zatrzymania. Odmieniona ekipa Jacka Magiery, w porównaniu z zeszłą kampanią idzie w tej jak burza i z łatwością pokonuję następnych rywali. Ostatnią ofiarą wrocławskiego klubu była... Legia Warszawa. WKS pewnie pokonał "Wojskowych" 4:0, a dubletem popisał się Erik Exposito.

Wszystko wskazuje na to, że i tym razem piłkarza Jacka Magiery zagrają przed ponad 30-tysięczną publiką. Dla Śląska było to ósme zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywkowej w bieżącym sezonie. Do tej pory drużyna Magiery przegrała tylko dwa razy. Lepsi okazali się gracze Zagłębia Lubin (2:1) oraz Stali Mielec (3:1). Z kolei "Niebiescy" po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej nie zachwycili w bieżącym sezonie. Do tej pory podopieczni Skrobacza wygrali tylko raz z ŁKS-em Łódź (2:0) w 2. kolejce. Poza jednym remisem reszta spotkań padła łupem rywali chorzowskiego klubu. Wszystko to sprawia, że Ruch aktualnie zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli i wyprzedza tylko wspomniany łódzki klub.

Mecz Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław w trzynastej kolejce poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy. System VAR będą obsługiwać Krzysztof Jakubik oraz Tomasz Listkiewicz. Pomagać sędziemu głównemu mają w sobotnim spotkaniu asystenci w postaci Adam Kupsik i Dawid Golis.

Jarosław Skrobacz, trener Ruchu:Obojętnie z kim się gra, trzeba być cały czas solidnym, skoncentrowanym. W naszym przypadku trzeba wznosić się na wyżyny umiejętności, żeby liczyć na punkty. Jeśli spojrzymy na wyniki z poprzednich kolejek, to zobaczymy wysoką porażkę Legii Warszawa z tym samym Śląskiem, z którym my zagramy. Ale to tylko świadczy o tym, że wszystko się może zdarzyć. My w tej lidze nie jesteśmy chłopcem do bicia. Na razie nie jest tak, że ktoś nas bardzo dominuje, że wyraźnie odstajemy Jacek Magiera, trener Śląska:Jestem w sporcie 25 lat. Jako piłkarz miewałem serie pięciu, sześciu zwycięstw. Jako trener również miałem już serię pięciu zwycięstw, a teraz pobiłem ten rekord. Ale chcemy więcej. Trzeba być pazernym na zwycięstwa, natomiast wiem że trudniej zarządza się sukcesem. Ta seria nie może wpłynąć w taki sposób, że już coś wielkiego zrobiliśmy, tylko grać i walczyć dalej

Nie zagrają w meczu Ruch - Śląsk

Ruch: Michał Buchalik, Dawid Barnowski czy Filip Starzyński (urazy), Artur Pląskowski (poza kadrą)

Śląsk: Konrad Poprawa

Mecz Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław TRANSMISJA TV

Transmisja na żywo wyłącznie w Canal+ Sport, na kanale Canal+Sport 3. W internecie mecz w aplikacji i na stronie Canal+ Online. Relacja LIVE od godziny 20:00 w GOL24 - zapraszamy!

PKO EKSTRAKLASA w GOL24

Predator kontra Gypsy King czyli wielki show w Arabii