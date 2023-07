Ruch Chorzów zdobył pierwsze punkty po powrocie do Ekstraklasy. ŁKS Łódź pokonany. Dwie asysty zaliczył Daniel Szczepan

Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 2:0 (1:0)

Piątkowy mecz był niezwykle ważny dla obydwu zespołów. Ruch i ŁKS w pierwszych meczach sezonu nie zdobyli żadnych punktów. Ekipa z Chorzowa mierzyła się z Zagłębiem Lubin (1:2), natomiast zespół z Łodzi grał z Legią Warszawa (0:3).

Spotkanie od samego początku było otwarte, a zespoły stawiały na ofensywę. Już w 15. minucie meczu Ruch szybko rozegrał rzut z autu. Daniel Szczepan wziął rywala na plecy, minął go przy linii końcowej i dograł na środek pola karnego do Kacpra Michalskiego. 23-latek uderzył na bramkę, ale jego strzał został zatrzymany przez Aleksandra Bobka. Bramkarz interweniował nieszczęśliwie, dlatego futbolówka spadła ponownie pod nogi Michalskiego, który z najbliższej odległości wpakował ją do bramki.