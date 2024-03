Sąd zgodził się wypuścić na wolność skazanego za gwałt Daniego Alvesa. Brazylijczyk musi wpłacić 1 mln euro kaucji

Dani Alves wychodzi na wolność

Decyzja sądu, która zostanie prawdopodobnie oprotestowana przez prawników ofiary Alvesa, zapadła w środę rano. W trakcie rozprawy były zawodnik FC Barcelony zadeklarował, że w sytuacji wypuszczenia go na wolność nie podejmie próby ucieczki z Hiszpanii.

Zgodnie z orzeczeniem sądu Alves mógłby przebywać na "warunkowej wolności" do czasu uprawomocnienia się werdyktu, jaki zapadł 22 lutego br. Na jego mocy został on skazany na 4,5 roku więzienia. Alvesowi nakazano też wypłatę odszkodowania dla ofiary w wysokości 150 tys. euro. Piłkarz nie może się do niej zbliżać na odległość 1000 metrów przez okres 9 lat.

Były obrońca FC Barcelony został zatrzymany 20 stycznia 2023 r. w związku ze skargą 23-letniej kobiety, która zeznała, że została zgwałcona przez piłkarza w jednej z toalet barcelońskiej dyskoteki Sutton 30 grudnia 2022 r. Policję miał wezwać ochroniarz lokalu, któremu poskarżyła się klientka. (PAP, oprac. własne)