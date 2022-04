Ścisk na szczycie. Zobacz tabelę PKO Ekstraklasy!

Rywalizacja o mistrzowski tytuł przyzwyczaiła nas raczej do określenia "wyścig żółwi", a nie zaciętej walki do ostatniej kolejki. Na ten moment, po 28 meczach, każda z drużyn TOP 3 notuje ok. 2 punkty na mecz. W ciągu ostatnich lat mistrzowi wystarczyło bowiem ok. 1.70-1.80 pkt. na mecz. Teraz już wiemy, że mistrz Polski będzie znacznie silniejszy.

W 28. kolejce każda z czołowych drużyn ligi zgubiła punkty. Pogoń przegrała ze Stalą, Lech zremisował z Legią i Raków zremisował ze Śląskiem. Ścisk w czołówce tabeli jest więc nieprawdopodobny. Zobacz:

Bardzo ciekawa konforntacja czeka nas również na dole stawki. Szesnastej Wiśle Kraków brakuje trzech punktów do bezpiecznego miejsca. Tak naprawdę drużyny z miejsc 11-16 rywalizują o to, by nie znaleźć się pod kreską. Między tymi ekipami jest zaledwie pięć oczek różnicy.