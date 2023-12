Serie A. Juventus Turyn z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem rzutem na taśmę wygrywa w przedświątecznej kolejce z Frosinone

Serie A. Juventus Turyn wymęczył zwycięstwo w przedświątecznej kolejce z Frosinone 2:1

Jak się w ataku spisywał Arkadiusz Milik w pierwszych 45 minutach? A no bardzo przeciętnie. Polski napastnik praktycznie nie stworzył sobie żadnej okazji na zdobycie gola. Na przerwę klub z Piemontu schodził jednak z jednobramkowym prowadzeniem.

Juventus traci bramkę. Duży błąd obrońców

Z kolei w drugiej części spotkania podopieczni Maximiliano Alegriego dali się zaskoczyć przez drużynę gospodarzy. Wojciech Szczęsny w 51. minucie musiał po raz pierwszy w tym meczu skapitulować. Polski bramkarz nie zdołał uchronić swojego zespołu od utraty bramki. Niefrasobliwość defensywy "Starej Damy" dała w tej sytuacji o sobie znać. A Jasime Baez zrobił to co do niego należało i umieścił piłkę w siatce po efektownej kontrze.