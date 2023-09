Skrót meczu Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0 [WIDEO] Lukas Podolski zapewnił punkty w Wielkich Derbach Śląska

Bramka i najciekawsze akcje z meczu Górnik Zabrze - Ruch Chorzów

Wszyscy spodziewali się czegoś lepszego niż to, co obejrzeli w piątkowy wieczór. Pierwsza połowa była właściwie do zapomnienia. Dowód? Żaden z zespołów nawet nie oddał choćby jednego celnego strzału.

Odrobinę lepiej wyszło w drugiej połowie. Jako pierwszy zaatakował Ruch. Daniel Szczepan minął bramkarza, ale nie oddał strzału. Akcję zamknął Szymon Szymański, którego przy prawym słupku zatrzymał Daniel Bielica.

Różnicę w derbach zrobił jedynie Lukas Podolski. Po zagraniu od Sebastiana Musiolika, mimo obecności Macieja Sadloka uderzył precyzyjnie i mocno z lewej nogi przy prawy słupku.

Górnik może odetchnąć z ulgą, bo wygrał pierwszy raz od 12 sierpnia i zarazem dopiero drugi w sezonie. Ma dziewięć punktów - ledwie o trzy więcej od Ruchu.