Skrót meczu Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź 6:0. Wyrównany rekord Ekstraklasy w tym sezonie. Zobacz gole OPRAC.: Jacek Czaplewski

Wideo

Jagiellonia Białystok dała niewiarygodny popis w meczu z ŁKS Łódź. Pierwsza drużyna tabeli PKO Ekstraklasy wygrała bowiem z ostatnią aż 6:0. To wyrównanie rekordu strzeleckiego w tym sezonie. Polecamy obszerny skrót najciekawszych akcji, bo jest na co popatrzeć. Nie tylko same trafienia były pięknej urody, ale także same podania.