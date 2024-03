Skrót meczu Korona Kielce - Cracovia 1:1 [WIDEO]. Gospodarze walczyli o trzy punkty do samego końca

Bramki z meczu Korona - Cracovia [WIDEO]

Lepiej zaczęła Cracovia, ale w miarę upływu czasu coraz częściej atakowali kielczanie, ale to rywale objęli prowadzenie. Po kontrze gości Maigaard podał do Davida Olafssona, piłki nie przeciął Dominick Zator, a Islandczyk w sytuacji sam na sam nie dał szans Dziekońskiemu. Do przerwy "Pasy" zasłużenie prowadziły 1:0, a schodzących do szatni miejscowych żegnały przeraźliwe gwizdy niezadowolonych fanów.

Korona w drugiej połowie atakowała bardzo często. Ambicja miejscowych została nagrodzona w 71. min. W polu karnym gości powstało ogromne zamieszanie, strzał Dalmau zablokowali obrońcy Cracovii, ale uderzenie Miłosza Trojaka znalazło już drogę do siatki. Dwie minuty później pod bramką Madejskiego znów było gorąco, ale uderzenie Nono było zbyt słabe, aby zaskoczyć bramkarza drużyny z Krakowa. (PAP)