Puszcza Niepołomice z Koroną Kielce zagrały na remis. Złocisto-Krwiści pozostali w strefie spadkowej PKO Ekstraklasy

Niezwykle ważny mecz o utrzymanie w PKO Ekstraklasie na remis

Chwilę później odpowiedź Puszczy była zabójcza. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do strzału głową doszedł Artur Craciun, stoper niepołomiczan oddał niemal perfekcyjny strzał, który z ogromnym trudem wybronił Xavier Dziekoński. Jednak dobitka Romana Jakuba była skuteczniejsza i Puszcza mogła cieszyć się z prowadzenia od 18. minuty meczu.

Obie drużyny są poważnie zagrożone spadkiem z PKO Ekstraklasy. Przed poniedziałkowym spotkaniem Złocisto-Krwiści tracili 2 punkty do miejsca dającego utrzymanie w lidze, które zajmował właśnie beniaminek z Niepołomic.

W końcówce pierwszej połowy beniaminek przycisnął z nadzieją, że podwyższy prowadzenie, ale dobra koncentracja przyjezdnych to uniemożliwiła i na przerwę piłkarze schodzili przy wyniku 1:0.

Korona Kielce zaatakowała w drugiej połowie. Nie zdołała wygrać w Krakowie

Po przerwie znowu pierwsza do ataku ruszyła Korona i tym razem zebrała tego owoce. W 54. minucie zakotłowało się w polu karnym Puszczy, jeden z zawodników kieleckiej drużyny oddał strzał, który został zablokowany, ale do futbolówki dopadł Martin Remacle i niezwykle mocnym oraz precyzyjnym uderzeniem przy bliższym słupku doprowadza do remisu.