Skrót meczu Korona Kielce - Zagłębie Lubin 2:0 [WIDEO] Przełamanie gospodarzy

Bramki z meczu Korona Kielce - Zagłębie Lubin

Wszystko co najważniejsze wydarzyło się przed przerwą. Korona prędko zdobyła obie bramki, natomiast Zagłębie straciło piłkarza. Te kwestie przesądziły o wszystkim.

Korona objęła prowadzenie po kwadransie. Do siatki trafił Nono, któremu dograł Adrian Dalmau. Potem asystent ustalił wynik, reagując na zamieszanie w polu karnym.

Dzięki wygranej Korona przerwała serię czterech spotkań bez zwycięstwa. Po remisie ze Śląskiem Wrocław uległa bowiem trzem kolejnym rywalom - w tym Legii Warszawa.

Cztery punkty nie dają póki co Koronie niczego. Nadal zamyka tabelę. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi już tylko dwa punkty. Zagłębie tą porażką za to przepuściło szansę na objęcie fotelu lidera Ekstraklasy.

Przed przerwą na mecze reprezentacji Polski Koronę czeka jeszcze wyjazd na Cracovię. Zagłębie podejmie Pogoń Szczecin, która w tygodniu (środa) odrobi zaległości ze Śląskiem Wrocław.