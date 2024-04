Skrót meczu Piast Gliwice - Zagłębie Lubin 2:0. Stałe fragmenty gry w Ekstraklasie są najskuteczniejsze

Bramki z meczu Piast Gliwice - Zagłębie Lubin

Przed meczem sporo dyskutowało się na temat przyszłości obydwu trenerów. Wszystko wskazuje na to, że Aleksandar Vuković utrzyma posadę. Nadal nie wiemy, co z Waldemarem Fornalikiem, ale na wstępne doniesienia musimy pewnie poczekać do wtorku. Piast obecnie zajmuje 13. miejsce, natomiast Zagłębie okupuje 11. lokatę.