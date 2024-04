Piast Gliwice bliżej utrzymania w PKO Ekstraklasie. Dwa gole także z Wartą Poznań. Przełamanie Kamila Wilczka

Piast - Warta wynik meczu 2:0. Gol Kamila Wilczka

Nie bez problemów Piastowi udało się przedłużyć zwycięską serię. To trzecia wygrana z rzędu uzyskana dzięki wynikowi 2:0, poprzedzona ograniem Zagłębia Lubin u siebie i Pogoni Szczecin (sensacyjnie) na wyjeździe.

Piast trafił Wartę po raz pierwszy w 43 minucie. Pomógł spryt Kamila Wilczka. 36-letni napastnik wybiegł do zagranej piłki, ale uznał, że chyba nie ma szans w sprincie z Dawidem Szymonowiczem, więc kopnął z powietrza, zza pola karnego. Uderzenie zaskoczyło wszystkich, włącznie z bramkarzem; skacząca futbolówka wpadła przy lewym słupku.

- Może to sygnał do sztabu, że nie powinienem się rozgrzewać, tylko wchodzić od razu z szatni - żartował Wilczek w rozmowie z reporterem Canal+ Sport. - Ten gol i wynik meczu bardzo wiele dla mnie znaczą. Strzeliłem intuicyjnie. Widziałem, że bramkarz wyszedł, z doświadczenia wiem, że jak się uderzy z pierwszej piłki to jest trudnej z reakcją.