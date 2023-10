Skrót meczu Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 2:1 [WIDEO]. Mogły być wielkie kontrowersje z rzutem karnym

Bramki z meczu Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok [WIDEO]

Pierwsza bramka padła w 25. minucie, kiedy Mariusz Malec wpakował piłkę do własnej bramki. Obrońca próbował przeciąć podanie, ale zrobił to bardzo niefortunnie. Tuż przed przerwą Kamil Grosicki podał niemal do pustej bramki do Koulouris. Grecki napastnik w piłkę trafił nieczysto, ale umieścił ją w siatce.

Po przerwie Grosicki strzelił gola, ale sędzia wcześniej odgwizdał rzut karny. Skrzydłowy Pogoni, pomimo tego, że pokonał bramkarza rywali, musiał podejść do jedenastki. "Turbo Grosik" jeszcze raz (tym razem przepisowo), strzelił gola.