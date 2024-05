Skrót meczu Pogoń Szczecin - Puszcza Niepołomice 1:0. Gol i najciekawsze akcje. Awans Portowców w tabeli PKO Ekstraklasy

Mecz Pogoń - Puszcza: skrót, gol, najciekawsze akcje

Szkoleniowiec Portowców dokonał kilku roszad w składzie, w porównaniu do meczu z Wisłą Kraków. Na ławce posadził Leo Borgesa, który był głównym winnym utraty gola, na wagę straty Pucharu Polski. Do środka obrony wrócił Benedikt Zech. Ponadto w podstawowej jedenastce wyszło dwóch młodzieżowców . Nie wiadomo, czy był to jego autorski pomysł, czy decyzja mająca ograniczyć karę za niewypełnienie limitu gry młodych piłkarzy.

Pogoń Szczecin wraca do gry o podium. Bezcenne zwycięstwo nad Puszczą

Druga połowa rozpoczęła się od groźnego uderzenia Adriana Przyborka, ale 17-latek trafił tylko w boczna siatkę. W 53. minucie szczecińska młodzież rozprowadziła akcję na miarę prowadzenia. Marcel Wędrychowski doskonale zauważył na lewym skrzydle Przyborka, a ten – jak w Warszawie – zaliczył bezpośrednią asystę, dogrywając do Leo Koutrisa, który najpierw piłkę przyjął, a potem obracając się pewnie trafił do siatki.

Do końca meczu żadnej z drużyn już się nie udało stworzyć dogodnej sytuacji do zmiany wyniku. Lepiej wyglądali gospodarze, a kontry gości kończyły się przed polem karnym Valentina Cojocaru. Tym samym Pogoń awansowała na 4. miejsce w tabeli. Ma punkt straty do trzeciego Lecha Poznań i trzy do wicelidera z Wrocławia. Puszcza ciągle drży o utrzymanie, mając ledwie punkt przewagi nad będącą w strefie spadkowej Koroną Kielce. PAP