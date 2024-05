Piłkarskie Orły: Jeden sezon, dwa awanse w rodzinie Maków? Mateusz Mak bohaterem GKS Katowice, Michał walczy z Wieczystą Kraków

W czerwcu zeszłego roku Mateusz Mak zamienił ekstraklasową Stal Mielec na pierwszoligowy GKS Katowice. Jego decyzja wywołała spore zaskoczenie w środowisku. Dołączył bowiem do dziesiątej drużyny poprzedniego sezonu, niewymienianej w gronie faworytów do awansu. Zaryzykował, ale nie żałuje. Dziś czyli na finiszu rozgrywek GieKSa jako rewelacja rundy wiosennej zajmuje miejsce na podium. Ma duże szanse, by awansować przez baraże - także dzięki 32-latkowi.

- O zawodnika zabiegaliśmy od dłuższego czasu, natomiast Mateusz chciał rywalizować i grać w Ekstraklasie. Otrzymał propozycję przedłużenia umowy w Mielcu, natomiast kiedy przedstawiliśmy pomysł na drużynę i na niego w klubie, długo się nie zastanawiał. Nie bez znaczenia dla decyzji Mateusza była osoba trenera Rafała Góraka, z którym zna się od wielu lat - tłumaczył transfer Maka do GKS dyrektor sekcji piłkarskiej, Dawid Dubas.