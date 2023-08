Skrót meczu Śląsk Wrocław - Lech Poznań 3:1 [WIDEO] Erik Exposito załatwił faworyta na amen

Bramki z meczu Śląsk Wrocław - Lech Poznań

Lech zagrał ze Śląskiem bardzo słabo. Nie funkcjonowało nic ani w ataku, ani w obronie. Gola z karnego strzelił Kristoffer Velde. Gola sprezentowanego po faulu Mateusza Żukowskiego, czyli byłego lechity, który dopuścił się faulu we własnej szesnastce.

Spośród ponad 20 tys. kibiców obecnych na stadionie tylko (i aż!) niespełna 2 tys. opuszczało trybuny ze smutnymi minami. To fani Lecha, którzy w jednym tygodniu musieli dwukrotnie przełknąć gorycz porażki. Ich zespół przegrał w identycznych rozmiarach jak w Trnawie ze Spartakiem. Tamta porażka była jednak brzemienna w skutkach - oznaczała odpadnięcie z Ligi Konferencji.

Po tej kolejce Śląsk ma pierwsze zwycięstwo, a Lech pierwszą porażkę na koncie.

- Wniosek z tego meczu jest taki, że nie odrobiliśmy lekcji z czwartku, kiedy odpadliśmy z europejskich pucharów - stwierdził na konferencji trener John van den Brom i kontynuował: - Nadal nie potrafimy odpowiednio zareagować, kiedy mecz nie układa się po naszej myśli. Sądzę, że dużo straciliśmy z tego, co wypracowaliśmy w poprzednim sezonie. Popełniamy wiele prostych błędów, nie potrafimy np. bronić po dośrodkowaniach rywali z bocznych sektorów boiska. Możemy mówić o taktyce, że rywale oddają nam piłkę i czekają na kontrataki, ale nie o to chodzi. Nikt mi nie powie, że np. Antonio Milić nagle zapomniał, jak się gra w piłkę. To w dalszym ciągu jeden z najlepszych obrońców w lidze (cytat za PAP).