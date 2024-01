Śląsk Wrocław chce zawodnika Interu Mediolan. Gianluca Di Marzio potwierdza, że Tommaso Guercio może trafić do lidera Ekstraklasy

PKO Ekstraklasa. Transfery Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław po rundzie jesiennej jest liderem PKO Ekstraklasy. To niemała niespodzianka, gdyż jeszcze kilka miesięcy temu WKS walczył o utrzymanie w elicie. Jacek Magiera wykonał jednak gigantyczną pracę z zespołem. Śląsk w 2024 roku będzie bić się o mistrzostwo Polski. Do tego jednak potrzebne są transfery i odpowiednie wzmocnienie kadry. Prezes lidera Ekstraklasy i rzuca słów na wiatr i już zaczął działać na rynku.

W zimowym okienku do zespołu dołączyło już kilku zawodników - Patryk Klimala, Mikołaj Tudruj, Lewuis Pena, Simeon Petrov oraz Alen Mustafić. To jednak nie koniec. Jeden z najbardziej znanych włoskich dziennikarzy - Gianluca Di Marzio - wieszczy kolejny transfer. Do WKS-u ma dołączyć Tommaso Guercio - młodzieżowy reprezentant Polski, który występuje w młodzieżówce Interu Mediolan.