Śląsk Wrocław - Legia Warszawa ONLINE. Hit Ekstraklasy dla prawie 40 tys. publiczności. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa ONLINE

Ponad 38 tys. sprzedanych biletów to najlepszy dowód na to, jak kapitalną rundę rozgrywa Śląsk i jak znów bardzo liczy się Legia, która po dwóch latach posuchy wróciła do europejskich pucharów. Oby ten mecz był równie spektakularny jak niedawny w Szczecinie z udziałem Pogoni i Legii właśnie (3:4).

A co nas czeka na boisku? Legia wystąpi bez wykartkowanego Josue. Tuż przed przerwą doznała domowej porażki. Sposób znalazł na nią Raków Częstochowa (1:2). Natomiast Śląsk po serii siedmiu zwycięstw pechowo zremisował z Górnikiem Zabrze (1:1), tracąc bramkę w doliczonym czasie.

Według bukmacherów faworytem jest Legia, ale Śląsk stać na sprawienie niespodzianki. Sam Erik Exposito strzelił już dziewięć goli.

Jacek Magiera, trener Śląska: - Staramy się podchodzić do tego meczu jak do każdego innego. Niemniej już w środę trenując na Tarczyński Arena, czuć było atmosferę i pozytywne wibracje. Przygotowania do oprawy, których do tej pory tak wcześnie przed meczem nie było. Widać, że to będzie święto, piłkarze to czują. Fantastyczna atmosfera, jaką zgotują kibice, ma nas ponieść, a nie paraliżować. Każdy gra w piłkę i marzy o byciu zawodowym piłkarzem właśnie po to, by grać przy pełnych trybunach.