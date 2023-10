Śląsk Wrocław odzyskał fotel lidera. Lech Poznań znowu się potknął. Górnik Zabrze rozgromił beniaminka z Łodzi

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5

ŁKS zagrał jeden z najgorszych meczów po powrocie do Ekstraklasy. Klub trenera Stokowca przegrał z Górnikiem aż 0:5. Goście cztery gole strzelili w drugiej połowie. Beniaminka z pewnością najbardziej będzie bolała ostatnia bramka, kiedy po stracie ekipa z Zabrza ruszyła do przodu, a biegnący z piłką Yokota ośmieszył bramkarza ŁKS-u Aleksandra Bobka przerzucając piłkę nad golkiperem.

Cracovia - Lech Poznań 1:1

Mecz z Cracovią zaczął się układać dla "Kolejorza" dobrze. Kristoffer Velde pod koniec pierwszej połowy postanowił, że spróbuje uderzyć z dystansu. Norweg strzelił z około 20 metrów w stronę lewego dolnego rogu. Piłka mimo interwencji Sebastiana Madejskiego zatrzymała się dopiero w siatce.

Druga połowa należała do Cracovii. "Pasy" rzuciły się do odrabiania strat. Dopiero 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Cornel Rapa przedarł się prawą stroną i zagrał mocno na dalszy słupek. Tam był Virgil Ghita, który uderzeniem prawą nogą bez przyjęcia skierował piłkę do siatki. Bartosz Mrozek był bezradny. Remis oznacza, że Lech jest obecnie na 3. miejscu. Cracovia z 15 punktami zajmuje 11. pozycję. Jeśli "Kolejorz" by wygrał, zostałby liderem Ekstraklasy.