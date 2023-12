Śląsk Wrocław pozyska reprezentanta Polski? Dyrektor skomentował, czy lider Ekstraklasy ściągnie Przemysława Płachetę z Anglii

Śląsk Wrocław może mieć nowego skrzydłowego

Śląsk Wrocław kilka miesięcy temu bił się o utrzymanie, a teraz jest liderem PKO Ekstraklasy i na wiosnę powalczy o mistrzostwo Polski. WKS rozpoczął już wzmocnienia przed nową rundą i do klubu trafił napastnik Patryk Klimala i obrońca Simeon Petrov.

Śląsk może zastanawiać się także nad wzmocnieniem skrzydeł. Kandydatem mógłby być Przemysław Płacheta, który w przeszłości grał we Wrocławiu. To właśnie w tej drużynie się wybił i zapracował na transfer do Anglii. W 2020 roku Norwich City pozyskał skrzydłowego za 3 mln euro.

Latem 2022 Płacheta doznał bardzo poważnej kontuzji stłuczenia kości piszczelowej, przez którą musiał pauzować prawie rok. Opuścił łącznie 44 mecze. W obecnym sezonie Championship jest tylko rezerwowym. 25-latek zagrał w 16 meczach na zapleczu Premier League. Płacheta będzie próbował wrócić do dobrej formy, a pomóc w tym może transfer lub wypożyczenie. Mówi się, że zawodnik mógłby wrócić do Ekstraklasy. David Balda, czyli dyrektor sportowy Śląska Wrocław został zapytany, czy klub ściągnie swojego byłego piłkarza.