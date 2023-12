Śląsk Wrocław zremisował z Rakowem Częstochowa w hicie 17. kolejki Ekstraklasy. Dwa fatalne błędy, po których padły bramki

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1:1 (0:1)

Od samego początku przeważał Raków. "Medaliki" prowadziły gry i atakiem pozycyjnym próbowały wypracować dobrą sytuację strzelecką. Udało się to w 24. minucie. Fran Tudor wrzucił z prawej strony w pole karne, gdzie fatalnie skiksował Aleks Petkow . Za jego plecami był Sonny Kittel , który najpierw przyjął piłkę na klatkę piersiową, a następnie wolejem z bliska skierował ją do siatki obok bezradnego Rafała Leszczyńskiego.

Na początku drugiej połowy Petkow mógł odkupić winy. Obrońca Śląska dopadł do piłki wrzuconej z prawej strony, ale jego sytuacyjny strzał odbił instynktownie Vladan Kovacević.

Śląsk doprowadził do wyrównania w 67. minucie. Mocne zagranie do Piotra Samca-Talara, który poradził sobie ze Stratosem Svarnasem na granicy faulu. Grek padł na murawę, a z bramki niepotrzebnie wybiegł Vladan Kovacević. Pomocnik Śląska widział to bardzo dobrze i uderzył z ponad 20 metrów do pustej bramki!