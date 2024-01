Soichiro Kozuki może trafić do Górnika Zabrze. Japoński skrzydłowy zastąpi swojego rodaka, który odszedł do Belgii

Tydzień temu Daisuke Yokota został oficjalnie zawodnikiem KAA Gent. Były już piłkarz Górnika Zabrze przeniósł się do Belgii za ponad 2 mln euro (30 procent z tej kwoty należy się poprzedniemu klubowi). Japoński pomocnik podpisał kontrakt obowiązujący do 2027 roku. W 32 meczach strzelił dziewięć goli i zaliczył trzy asysty. Był jednym z najlepszych piłkarzy Jana Urbana, ale także całej Ekstraklasy.

Jak się okazuje, Górnik może ściągnąć w zimowym okienku kolejnego Japończyka. Według niemieckich mediów na radarze ekipy z Zabrza znalazł się Soichiro Kozuki z Schalke.

- Niemieckie media podają, że skrzydłowy Soichiro Kozuki ma się przenieść z Schalke do Górnika Zabrze za 250 tysięcy euro. Schalke ściągnęło go z 4. ligi do rezerw, ale szybko przebił się do pierwszej drużyny (w zespole był ogromny deficyt porządnych skrzydłowych). Miał nawet fajne początki w Bundeslidze, jest szybki i nieźle drybluje, ale może za wcześnie wszedł na wysokie obciążenia i posypało mu się zdrowie. Potem już do formy nie wrócił. Ciekawy ruch, piłkarz z potencjałem, ale i do ogrania - napisał na portalu X Marcin Borzęcki, czyli ekspert od ligi niemieckiej, a prywatnie wielki fan Schalke.