Southampton wygrał rzutem na taśmę z Plymouth. Jan Bednarek "zaspał" przy straconej bramce

Southampton wygrywa na wyjeździe. Bierna postawa Jana Bednarka przy straconej bramce

Po zmianie stron działo się zdecydowanie więcej. W 49. minucie, po podaniu Adama Armstronga, Nathan Tella uderzył nie do obrony z krawędzi pola karnego przy lewym słupku. Gospodarze wyrównali już po dwóch minutach. Prawą stroną przedarł się Morgan Whittaker, który dośrodkował przed bramkę "Świętych". Wydawało się, że Jan Bednarek miał tę sytuację pod kontrolą. Jednak zza jego pleców wyskoczył Ryan Hardie, który z bliska skierował piłkę do siatki .

Plymouth mogło za to zgarnąć komplet punktów w doliczonym czasie gry. ale Whittaker trafił z bliska w słupek. Niewykorzystana sytuacja zemściła się 120 sekund później. Che Adams dopada do odbitej piłki i uderzeniem w lewy dolny róg trafił do siatki, zapewniając tym samym cenne zwycięstwo.