Piotr Zieliński w Barcelonie? Reprezentacyjny kolega wróżył mu sensacyjne przenosiny do Katalonii. Oto kulisy niedoszłego transferu

- I słuchajcie, ja wam powiem tak, że to absolutnie nie jest żart. To był listopad 2019 rok. Byliśmy w Turynie, nagrywaliśmy któryś z odcinków "Prosto w Szczenę". I zaczęliśmy sobie gadać o "Zielu", że znowu ten "Zielu", tak go krytykują, ma ciężary. A on mówi: "A wiesz, że on za chwilę pójdzie do Barcelony". Ja: "Jak to pójdzie do Barcelony?". A on, że: "Tak, gadałem ze swoim otoczeniem, chyba ze swoim menadżerem czy pracownikiem agencji Stellar i oni mówią, że jest gruby temat "Ziela" w Barcelonie - tłumaczył po latach Wiśniowski w programie "Z tego, co słyszę" na kanale "Meczyki.pl".