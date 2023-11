Stal Mielec grająca w dziesiątkę wygrała z rozpędzonym Górnikiem Zabrze 2:1. Drużyna Kieresia pokazała charakter

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Górnik Zabrze 2:1 (1:1)

Na przerwę obie drużyny schodziły z wynikiem remisowym na tablicy. Mimo słabszego początku ekipa Kieresia z minutę na minutę coraz lepiej wyglądała i dochodziła do sytuacji bramkowych.

Gospodarze jednak tak szybko jak bramkę stracili potrafili również momentalnie odpowiedzieć. Mateusz Matras w 15. minucie najprzytomniej się zachował po rzucie rożnym kapitalnie zamknął centrę dostawiając stopę i zimną krwią wbił piłkę do bramki. Parę chwil po wyrównaniu Matras stanął również przed szansą wyprowadzenia swojej drużyny na prowadzenie. Ostatecznie po efektownym strzale w polu karnym Górnika przestrzelił delikatnie nad bramką.

Spotkanie na Podkarpaciu kapitalnie rozpoczęło się dla podopiecznych Jana Urbana. W 9. minucie Szymon Czyż pognał na bramkę strzeżoną przez Mateusza Kochalskiego i perfekcyjnym płaskim strzałem nie dał mu absolutnie żadnych szans. Golkiper drużyny gospodarzy mógł tylko patrzeć jak futbolówka go mija i wpada do bramki przy dalszym słupku.

Do samego końca przyjezdni próbowali doprowadzić do wyrównania stanu rywalizacji. Ostatecznie Górnik Zabrze po czterech zwycięstwach z rzędu (trzy w ekstraklasie oraz jeden w Pucharze Polski) przegrywa pierwszy mecz. Katem okazała się rozczarowująca w tym sezonie Stal Mielec, która niedzielnym zwycięstwem zbliżała się do podopiecznych Jana Urbana w tabeli na dystans jednego "oczka".