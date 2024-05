Borussia pokonała PSG w półfinale Ligi Mistrzów. BVB zagra ponownie na Wembley

PSG - Borussia Dortmund 0:1 (0:2)

PSG obijało słupki. Borussia zadała konkretny cios

Na początku drugiej połowy świetno okazję na doprowadzenie do remisu w dwumeczu miał Nuno Mendes. Portugalczyk jednak zamiast do bramki z najbliżej odległości to uderzył prosto w słupek i tylko Kobel mógł po tej akcji gospodarzy się uśmiechnąć. Szwajcar cały czas bez skutecznej interwencji, a mimo to jednocześnie z czystym kontem w całym dwumeczu.

Polsat Sport Premium

Niewykorzystane okacje się mszczą - mawiało stare dobre przysłowie piłkarskie. I tak się stało kilka minut później. Mats Hummels odnalazł się w kapitalnej sytuacji po rzucie rożnym. Niemiec strzałem głową nie dał szans włoskiemu bramkarzowi PSG i to BVB miało na dobrą sprawę autostradę do wielkiego finału w Londynie.