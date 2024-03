Stal Mielec i Zagłębie Lubin obijały poprzeczkę. Na inaugurację kolejki PKO Ekstraklasy bramki nie padły

Ilja Szkurin opuści szeregi Stali Mielec w letnim okienku transferowym?

W 33. minucie gospodarze zmarnowali kolejną znakomitą szansę. Golkiper mielczan świetnie interweniował po strzale Dawida Kurminowskiego oraz na raty wyłapał dobitkę Marko Poletanovicia. Do przerwy kibice zgromadzeni na stadionie w Lubinie bramek nie oglądali, chociaż ich ulubieńcy powinni schodzić do szatni z prowadzeniem.

Na pewno niemrawo weszliśmy w to spotkanie. Chcieliśmy wyjść troszkę wyżej, nacisnąć Zagłębie, ale dobrze radzą sobie z naszym pressingiem i "wychodzą". Ale jak cofniemy się na swoją połowę, gramy w niskiej obronie, to niewiele mają sytuacji. Wprawdzie mieli poprzeczkę ze stałego fragmentu gry. Ale myślę, że koło 30. minuty to my przejęliśmy na chwilę inicjatywę. Musimy wyciągnąć wnioski. Zagrać w drugiej połowie tak, jak od trzydziestej minuty - powiedział w przerwie mecze Maciej Domański, pomocnik Stali Mielec.