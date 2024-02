Stal Mielec - Puszcza Niepołomice ONLINE. Ekstraklasa wraca po przerwie zimowej. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice ONLINE. Czas obudzić się z zimowego snu! Już w piątek czekają nas dwa pierwsze mecze Ekstraklasy po zimowej przerwie. Gdzie oglądać spotkanie Stal Mielec - Puszcza Niepołomice na żywo w telewizji? Sprawdź, gdzie stream online. Pierwszy gwizdek w piątek o godz. 18:00. Zapraszamy do relacji LIVE w GOL24!

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Puszcza Niepołomice ONLINE

Ekstraklasa wraca! Kibice na mecze najwyższego szczebla rozgrywkowego w Polsce czekają od grudnia. Obecnym liderem tabeli jest Śląsk Wrocław, który gra zaskakująco dobrze. Goni go Jagiellonia Białystok, która zachwyca ofensywnym stylem gry. Podium uzupełnia Lech Poznań, który marzy, aby odzyskać mistrzostwo. Pierwszym meczem 20. kolejki Ekstraklasy będzie starcie Stal Mielec - Puszcza Niepołomice. Oba zespoły nie aspirują do walki o najwyższe cele, ale to nie oznacza, że piątkowy mecz będzie nudny. Stal zimą dokonała kilka ciekawych wzmocnień. Ilja Szkurin, czyli najlepszy zawodnik dzisiejszych gospodarzy przedłużył kontrakt. To może podbudować morale zespołu. Maksymilian Pingot z Lecha Poznań oraz Igor Strzałek z Legii Warszawa to nowi zawodnicy ekipy Kamila Kieresia. Puszcza Niepołomice przed startem sezonu była skazywana na porażkę. Tomasz Tułacz jesienią próbował udowodnić, że jego zespół może utrzymać się w elicie. Obecnie "Żubry" zajmują 14. miejsce i mają dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Pomóc w osiągnięciu celu ma m.in. Ioan-Calin Revenco, czyli nowy mołdawski piłkarz, który wystąpił w dwóch meczach eliminacji Euro 2024 przeciwko Polsce.

Kamil Kiereś, trener Stali (transfery.info): - Opuścił nas Michał Trąbka i w tym samym dniu kontuzji doznał Matthew Guillaumier. Można tylko żałować, że jest kontuzjowany. W czasie rundy jesiennej Maltańczyk robił progres i wywalczył miejsce w pierwszej „jedenastce”. Ponadto zagrał bardzo dobrze w meczu z Ukraińcami w sparingu. Z tego co wiem, na pewno nie wystąpi w meczu z Puszczą Niepołomice. Natomiast jak długa będzie to przerwa, to się dopiero okaże. Może to być tydzień lub dwa.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy (w rozmowie z Tomaszem Bochenkiem): - Trenujemy na swoim stadionie, na naturalnej nawierzchni. I staramy się w spokoju dobrze przygotować do inauguracji rozgrywek. Trudnej inauguracji, bo zawsze po przerwie dłuższej to jest jakaś niewiadoma, dla trenerów, dla piłkarzy, w jakiej dyspozycji zaczniemy rundę. Bardzo cieszymy z tego, gdzie jesteśmy i chcemy zostać tu jak najdłużej. Zadanie bardzo ciężkie przed nami, ale nie niewykonalne - tak bym to ujął. I ważne, żeby dobrze zacząć.

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice w TV

Transmisję z meczu Stal - Puszcza obejrzymy na kanałach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Family. Wstęp pół godziny przed rozpoczęciem gry.

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice w internecie. Stream online, live

Stream z meczu Stal - Puszcza w internecie na stronie oraz w aplikacji Canal+ Online, a także w Polsat Box Go czy Playerze. Relacja tekstowa z meczu Stal - Puszcza w GOL24: mecz Stal Mielec - Puszcza Niepołomice piątek, 9 lutego, godzina 18:00

20. kolejka PKO Ekstraklasy

Stadion MOSiR w Mielcu

transmisja: Canal+ Sport, Canal+ Sport 3, Canal+ Family

stream w internecie: Canal+ Online

komentatorzy: brak informacji

EKSTRAKLASA w GOL24

