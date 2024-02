Stal Mielec przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny

Stal Mielec - transfery

Drużyna Kamila Kieresia nie została tak sowicie wzmocniona jak przed sezonem w letnim okienku transferowym. W lecie mielecki klub przeszedł prawdziwą rewolucję kadrową, kiedy wymieniono praktycznie cały trzon drużyny. Przede wszystkim do klubu przyszedł bramkostrzelny napastnik - Ilja Szkurin, który teraz przedłużył kontrakt. W zimie do Białorusina i spółki dołączyło raptem dwóch piłkarzy. Maksymilian Pingot z Lecha Poznań oraz Igor Strzałek z Legii Warszawa. Obaj piłkarze zostali wypożyczeni do końca sezonu.

Kto odszedł ze Stali? W gruncie rzeczy jedenasty zespół rundy jesiennej jakoś bardzo się nie osłabił. Z klubu odszedł tylko Michał Trąbka, który zdecydował się kontynuować karierę w trzecioligowej Wieczystej Kraków. Co do przyszłości Przemysława Maja nadal nie możemy być pewni w ekstraklasowym klubie. Duże się mówi o jego przenosinach do Polonii Bytom.