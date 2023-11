Stal Mielec sensacyjnie wygrała z Pogonią Szczecin na jej stadionie. Trzy gole strzelił Ilja Szkurin

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Stal Mielec 2:3

To był naprawdę zwariowany mecz. Stal prędko objęła prowadzenie, a potem świetnie wypadła po przerwie, kiedy je odzyskała. Pogoń z kolei potrafiła w pierwszej połowie odwrócić wynik, zaś w samej końcówce zawalczyć o gola, który dałby jej w końcowym rozrachunku choćby punkt.

Pogoń przez porażkę straciła okazję na przeskoczenie czwartego w tabeli Rakowa Częstochowa. Stal cieszy się z szóstego zwycięstwa w sezonie, ale dopiero drugiego na wyjeździe. Smakuje tak samo jak niedawno ogranie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej.

- Bardzo duża niespodzianka stała się faktem! Fantastyczne spotkanie oglądaliśmy w Szczecinie. Było dużo zwrotów akcji - przypominali komentatorzy Canal+ Sport zaraz po ostatnim gwizdku.

Pogoń Szczecin - Stal Mielec 2:3 PAP/Marcin Bielecki

Strzelanie rozpoczęło się w 6 minucie, gdy po dośrodkowaniu Krystiana Getingera i zgraniu piłki przez Alvisa Jaunzemsa do siatki trafił Ilja Szkurin. Potem do głosu doszła Pogoń. Do wyrównania po asyście Kamila Grosickiego doprowadził Wahan Biczachczjan. W 27 minucie, czyli sześć minut później było już 2:1 dla gospodarzy, gdy z okolicy szesnastki celnie przy lewym słupku kopnął Efthymis Koulouris.