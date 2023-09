Stal Mielec - Zagłębie Lubin ONLINE. Gospodarze jeszcze bez porażki u siebie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Stal Mielec - Zagłębie Lubin ONLINE

Stal od kilku sezonów jest typowana jako główny faworyt do spadku. Ekipa z Mielca regularnie udowadnia ekspertów, że lepiej nie stawiać pieniędzy na relegację Biało-Niebieskich. Zagłębie w obecnym sezonie ma łatkę "czarnego konia". Pod wodzą Waldemara Fornalika "Miedziowi" mogą powalczyć nawet o europejskie puchary.

Przed Zagłębiem bardzo trudne zadanie, gdyż Stal na swoim stadionie jest niepokonana - cztery mecze, dwie wygrane i dwa remisy. Co ciekawe, gospodarze dzisiejszego meczu mają cztery punkty mniej niż Zagłębie, ale bilans bramkowy obydwu drużyn jest identyczny - 8:7.

8. kolejka Ekstraklasy zakończy się w Mielcu. Stal, która zajmuje 10. pozycję, podejmie Zagłębie Lubin, które znajduje się na 5. miejscu. Trzy punkty dla obydwu zespołów będą bardzo cenne. Gospodarze dzięki wygranej mogą wskoczyć do górnej połowie tabeli. Zwycięstwo gości zapewni im zrównanie się punktami ze Śląskiem Wrocław, który jest liderem.

Michał Trąbka, pomocnik PGE Stali: - Myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę z faktu, jak długo jesteśmy niepokonani na własnym stadionie. Ciężko trenujemy każdego dnia, aby po meczu z Zagłębiem Lubin móc nadal nazywać nasz stadion Twierdzą S1. Zawsze wychodzimy na murawę po to, aby wygrać mecz, a "śrubowanie" tego wyniku jest dla nas dodatkową motywacją.

Tomasz Pieńko, zawodnik Zagłębia: - Dzięki takim występom czuję się dużo pewniej, grając na co dzień w klubie i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będę pokazywał tak dobrą dyspozycję, jaką prezentowałem w kadrze Polski. Chcemy dalej piąć się w górę tabeli i w poniedziałek zamierzamy wygrać. Wiemy, że Stal Mielec strzela sporo goli po szybkich przejściach z obrony do ataku, więc z pewnością to jest ich mocna strona. Dobrze radzą sobie również w grze defensywnej, ponieważ stracili tylko siedem bramek.