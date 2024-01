Superpuchar Hiszpanii. Real Madryt - FC Barcelona. Robert Lewandowski gra w El Clasico. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [14.01.2024]

Superpuchar Hiszpanii. Real Madryt - FC Barcelona. Gdzie oglądać?

Po niezwykle pasjonujących półfinałach przyszła pora na wielki finał miniturnieju rozgrywanego w saudyjskim Rijadzie. Nietypowy Superpuchar Hiszpanii w tym roku swojego zwieńczenie będzie miał w niedzielę. I to z nie byle jakimi drużynami. El Clasico to chyba jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie piłkarskich wydarzeń w każdym sezonie. A do tego dochodzi jeszcze aspekt naszego polskiego napastnika - Roberta Lewandowskiego, który wybiegnie na niedzielną rywalizację z Realem prawdopodobnie w pierwszym składzie.

Przed rokiem Polak miał miłe wspomnienia z tym miejsce i z tym rywalem. "Królewscy" bowiem ulegli Blaugranie również w Arabii Saudyjskiej i również w Superpucharze Hiszpanii. 35-letni napastnik miał solidny wkład w to zwycięstwo, gdyż nawet zdobył bramkę, a "Duma Katalonii" wygrała 3:1 z odwiecznym rywalem. Poza "Lewym" z golami skończyli także Gavi oraz Pedri, a dla drużyny Carlo Ancelottiego honorowe trafień zanotował Karim Benzema.