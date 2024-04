Oto kulisy decyzji Xaviego Hernandeza w sprawie dalszej pracy w Barcelonie. "Wszyscy prosili, aby trener to przemyślał"

Kulisy pozostania Xaviego Hernandeza w Barcelonie

Po jednym z przegranych meczu w styczniu przeciwko Villarrealowi (3:5) Xavi Hernandez na konferencji prasowej przyznał, że trwający sezon będzie jego ostatnim w roli szkoleniowca Barcelony. Od tamtego czasu gra drużyny chwilowo uległa poprawie i wydawało się, że piłkarze zyskali wiatr w żagiel. Ostatecznie czara goryczy rozlała się w ostatnim tygodniu.

Najpierw porażka w rewanżowym meczu przeciwko Paris Saint-Germain (1:4) i odpadniecie z Ligi Mistrzów, a potem przegrany pojedynek na Santiago Bernabeu z Realem Madryt (2:3), co sprawiło w konsekwencji definitywne wypisanie się z walki o mistrzostwo Hiszpanii. Strata do "Królewskich" urosła już do jedenastu punktów.