Szymon Marciniak i Bartosz Frankowski poprowadzą mecze Ligi Mistrzów w najbliższej serii gier. Pierwszy z nich dostał prawdziwy hit!

Szymon Marciniak sędzią meczu PSG - Newcastle United

Faza grupowa Ligi Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Do końca tego etapu rozgrywek zostały tylko dwie kolejki. Dwóch polskich sędziów zostało wyznaczonych do poprowadzenia spotkań 5. serii gier. Szymon Marciniak został oddelegowany do meczu PSG - Newcastle United w grupie F. Każdy z czterech zespołów - Borussia Dortmund, PSG, AC Milan i Newcastle United - ma szansę na awans do fazy pucharowej. Wspomniane starcie, które będzie sędziował polski arbiter odbędzie się we wtorek 28 listopada. Najlepszy polski sędzia w obecnym sezonie ma na swoim koncie dwa mecze Ligi Mistrzów: Borussia - AC Milan i Lazio - Feyenoord.

Bartosz Frankowski będzie rozjemcą spotkania Szachtar Donieck - Royal Antwerp, które odbędzie się tego samego dnia. W grupie H, gdzie poza wspomnianymi zespołami gra jeszcze Porto i FC Barcelona, nadal mamy wiele niewiadomych. Aż trzy zespoły powalczą o awans z pierwszego miejsca. Niewykluczone, że Duma Katalonii ze względu na swoją słabą formę straci pozycję lidera. Szachtar Donieck powalczy prawdopodobnie o 2. miejsce. Frankowski w obecnym sezonie ma na swoim koncie jeden mecz w Lidze Mistrzów: RB Salzburg - Real Sociedad.