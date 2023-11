Szymon Marciniak jak Howard Webb czy Tom Henning Ovrebo. Polski sędzia na ustach wszystkich

Szymon Marciniak jak Howard Webb czy Tom Henning Ovrebo

W 68. minucie meczu przy stanie 1:0 dla Newcastle polski arbiter nie zdecydował się wskazać na "wapno" po tym jak w polu karnym Anglików po kontakcie z rywalem upadł Achraf Hakimi. Natomiast doliczonym czasie gry Ousmane Dembele trafił z bliskiej odległości w rękę Valentino Livramento, arbiter początkowo nie użył gwizdka, ale dostał sygnał od obsługującego system VAR Tomasza Kwiatkowskiego, by zobaczył to jeszcze raz. Po analizie sytuacji Marciniak podyktował rzut karny, co wywołało duże kontrowersje. Wielu mówi, że Polscy sędziowie błąd naprawili błędem.