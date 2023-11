Liga Mistrzów. Sędzia Tomasz Kwiatkowski nie będzie w środę sędzią VAR. Jest reakcja UEFA!

UEFA ukarała polskiego arbitra. Reakcja na błąd w meczu PSG - Newcastle?

Sprawa wzbudza kontrowersje, bo choć piłka trafiła w rękę obrońcę "Srok" Tino Livramento, to wcześniej odbiła się od jego klatki piersiowej. Panel UEFA, złożony z trenerów i byłych piłkarzy, w kwietniu wydał sędziom rekomendację, aby nie dyktowali rzutów karnych, jeśli do zagrania ręką doszło po wcześniejszym odbiciu się piłki od innej części ciała. Szczególnie miało to dotyczyć sytuacji, gdy piłka nie zmierza w kierunku bramki, co również miało miejsce w tym przypadku.