Szymon Marciniak w ogniu krytyki. Kontrowersyjne słowa wywołały burzę w internecie [WIDEO]

Szymon Marciniak w ogniu krytyki. Kontrowersyjne słowa wywołały burzę [WIDEO]

Od poniedziałku 18 grudnia w aplikacji Canal+ Online można oglądać drugi sezon serialu od pod tytułem "Sędziowie". Pierwsza część miała na celu ocieplenie wizerunki polskich arbitrów, pokazanie ich życia prywatnego, zachowania na boisku oraz podejścia do piłkarzy PKO Ekstraklasy.

Dobry odbiór serialu skusił Canal+ Sport do wyprodukowania drugiego sezonu. Jednak jeszcze przed premierą, jeden z fragmentów wywołał burzę w internecie, kiedy to Szymon Marciniak w nieparlamentarnych słowach zwrócił się do gracza Lecha Poznań Jespera Karlstroema - nie masz jaj, co? - zapytał arbiter po jednej z sytuacji boiskowych.