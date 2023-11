Szymon Marciniak antybohaterem meczu PSG - Newcastle United? Polak nie podyktował dwóch rzutów karnych

Szymon Marciniak w ogniu krytyki

Co się odwlecze, to nie uciecze. PSG dostało rzut karny w... 98. minucie. Dembele chcąc przerzucić piłkę nabił rękę Livramento. Tym razem Szymon Marciniak podszedł do monitora i sprawdził sytuację. Czy karny się należał? Piłka najpierw odbiła się od klatki obrońcy, a potem od ręki, dlatego decyzja jest co najmniej dziwna. Do "jedenastki" podszedł Mbappe, który umieścił piłkę w bramce! 1:1 to końcowy rezultat meczu. Głos na temat ostatniej akcji meczu zabrała legenda Newcastle - Alan Shearer. Na portalu X napisał "Człowieku, zrób mi kur** przysługę. Co za kupa gów**".