Tak Josue z Legii Warszawa jest prowokowany przez rywali. Sędzia Damian Sylwestrzak musiał interweniować

Josue prowokowany przez Letniowskiego z Ruchu

Mecz Ruch Chorzów - Legia Warszawa miał ogromną temperaturę. Na Stadionie Śląskim było ponad 37 tys. kibiców. Zespół ze stolicy w "Kotle Czarownic" wspierało ponad cztery tysiące kibiców. To jeden z największych wyjazdów "Wojskowych" w ostatnim czasie.

Mecz zakończył się wygraną Legii Warszawa 1:0 po bramce Marca Guala. Niestety spotkanie rozczarowało. Dwa celne strzały przez 90 minut nie mogły zadowolić nawet koneserów Ekstraklasy. Canal+ postanowił pokazać kulisy pracy arbitra Damiana Sylwestrzaka podczas hitowego starcia 20. kolejki. Nie zabrakło spięć między zawodnikami. Sędzia musiał interweniować, kiedy Juliusz Letniowski z Ruchu zaczął prowokować Josue. Zawodnik "Niebieskich" sfaulował Portugalczyka, a potem kazał mu szybko wstawać.

Damian Sylwestrzak: Julek! Julek!

Juergen Elitim: Wszedł mu od tyłu. Od tyłu!

Damian Sylwestrzak: Zwykły faul, nastąpienie.

Juliusz Letniowski (w kierunku Josue): Come on, baby! Dawaj dziewczynko, graj!

Damian Sylwestrzak: Kto to powiedział? Ty to powiedziałeś?! Jeszcze raz, kur**, mi powiesz coś takiego w moim meczu! Podgrzejesz, to ci strzelę kartkę. Julek! Nie podoba mi się to. Ja jestem od tego, a nie "come on, baby".