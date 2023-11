Tak Rafał Leszczyński obronił rzut karny Pedro Henrique w meczu Radomiak Radom - Śląsk Wrocław [WIDEO]

Mecz Radomiak - Śląsk. Leszczyński obronił karnego

Dlaczego w Radomiaku do karnego nie podszedł wczorajszy jubilat , czyli poszkodowany w akcji Leandro? O tym zadecydowała wewnętrzna hierarchia. Wyżej są w niej Henrique, ale i Leonardo Rocha.

Wzrok od wydarzeń odwrócił Luizao, a do karnego podszedł Pedro Henrique, autor dotąd ośmiu goli w swojej debiutanckiej rundzie. Brazylijczyk przefarbowany na różowo wybrał prawą stronę bramki. Uderzył z prawej nogi, płasko, ale po chwili schował twarz w dłoniach. Leszczyński wyczuł jego intencje, choć trzeba też przyznać, że próba była kiepskiej jakości.

Mecz Radomiak - Śląsk RELACJA NA ŻYWO

To pierwszy rzut karny obroniony przez Leszczyńskiego. - Chwała mu za to! - stwierdził w przerwie boczny pomocnik Piotr Samiec-Talar. Wcześniej bramkarza Śląska w meczu z Wartą Poznań (1:0) uratował słupek po jedenastce Kajetana Szmyta. A gdy zespół gra ze Stalą Mielec (1:3) to karnego Piotra Wlazły obronił Kacper Trelowski.

Z kolei Henrique po raz drugi w sezonie zmarnował jedenastkę. Wcześniej pomylił się jeszcze na starym stadionie z Wartą Poznań (3:2). Wtedy strzał okazał się niecelny, ale nie tak brzemienny w skutkach. Dzięki trafieniu z pierwszej połowy i Leonardo Rochy w samej końcówce udało się sięgnąć po pełną pulę.