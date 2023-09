Tak teraz wygląda Danijel Ljuboja. Gwiazda Legii Warszawa zmieniła się nie do poznania [FOTO]

Danijel Ljuboja - kiedyś i dziś

Wołano na niego "Ljubo". Piłka kleiła mu się do nogi. Jak na warunki polskiej ekstraklasy, był po prostu artystą. Nie musiał harować na treningach, ani odpuszczać życia nocnego (które kochał), żeby w meczach zrobić różnicę.

Wcześniej Ljuboja grał dla PSG, Strasbourga, Stuttgartu i wielu innych znanych zespołów, ale dopiero w Legii sięgnął po mistrzostwo. Z warszawską drużyną zagrał także w Lidze Europy. Po odejściu przekonywał, że mógł grać nawet za darmo, bo tak zżył się z klubem i miastem.

Dziś Ljuboja jest czterdziestolatkiem działającym przy piłce w charakterze agenta. Co jakiś czas wrzuca do mediów społecznościowych zdjęcia z ogłoszonych transferów - głównie we Francji, gdzie zapuścił korzenie.

Z nimi Danijel Ljuboja grał w Legii Warszawa Bartek Syta

Rok temu Ljuboję w Paryżu odwiedził Michał Żewłakow, który grał z nim w Legii: - Piłka nożna to nie tylko mecze, gole, trofea, radość czy smutek to też ludzie i przyjaźnie, które zostają na lata. Wieże Eiffla, czy Łuk Triumfalny w Paryżu znajdzie każdy, ale tego gentelmena już nie. Danijel, nawet nie wiesz jaką przyjemność mi sprawiłeś - napisał pod wspólnym selfie "Żewłak".