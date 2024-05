To będzie pierwszy transfer Legii Warszawa. Klub zapłaci prawie 900 tysięcy euro za Kacpra Chodynę z Zagłębia Lubin

Legia przeprowadza pierwszy transfer. Kacper Chodyna trafi na Łazienkowską

Legia Warszawa miniony sezon zakończyła na 3. miejscu, co oznacza, że za kilka tygodni "Wojskowi" przystąpią do eliminacji Ligi Konferencji. Stołeczny klub latem musi wzmocnić kadrę, jeśli marzy o walce o mistrzostwo Polski i awansie do fazy ligowej LKE. Według informacji Tomasza Włodarczyka Legia dopina transfer Kacpra Chodyny z Zagłębia Lubin. O zawodnika zabiegał także Raków Częstochowa, ale włodarzy "Miedziowych" przekonała wysoka oferta Legii - 890 tysięcy euro!

- Ostatecznie Legia okazała się konkretniejsza w działaniach. Według naszych informacji doszło do pełnego porozumienia w sprawie transferu Chodyny. Stołeczni zapłacą za zawodnika 860 tys. euro. W piątek piłkarz przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt - napisał dziennikarz.

W nadchodzących okienkach transferowych Legia będzie miała pole do popisu. Kilka miesięcy temu udało się sprzedać Ernesta Muciego do Turcji za 10 milionów euro. Pieniądze będą napływać w ratach, co zaznaczył sam Jacek Zieliński, czyli dyrektor sportowy "Wojskowych".