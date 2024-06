Marek Bartos mógł zagrać na Euro 2024. Teraz chce go sprowadzić Motor Lublin

Marek Kristian Bartos na celowniku Motoru Lublin

Klub szuka wzmocnień, by przygoda na najwyższym szczeblu trwała więcej, niż tylko sezon. Jak donosi Tomasz Włodarczyk, Motor zainteresowany jest sprowadzeniem Marka Kristiana Bartosa , który wzmocniłby defensywę beniaminka. Słowacki obrońca w maju znalazł się w szerokiej kadrze reprezentacji na Euro 2024 , ale ostatecznie do Niemiec nie pojechał.

Motor Lublin po wygranych barażach sensacyjnie awansował do PKO Ekstraklasy. W finałowym meczu lublinianie pokonali faworyzowaną Arkę Gdynia i po ponad 30 latach wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Motor Lublin chce sprowadzić Polaka z ligi włoskiej

Dziennikarz portalu Meczyki.pl dotarł również do informacji, że bliski podpisania kontaktu z Motorem Lublin jest Krzysztof Kubica, który dla ostatnie lata spędził we włoskim Benevento. Były piłkarz Górnika Zabrze do Włoch trafił za 1,2 mln euro, ale okazał się niewypałem transferowym. W poprzednim sezonie zaliczył jedynie 432 minut i w Ekstraklasie mógłby dostać szansę na odbudowę.